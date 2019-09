Brescia, Juve, Sarri: «Con il 4-3-1-2 giochiamo meglio, ma…» – VIDEO

Mister Maurizio Sarri analizza la vittoria dei bianconeri che hanno portato a casa i tre punti imponendo si per 1-2 sul Brescia

Anche la gara di ieri non è stata una passeggiata per la Juventus di Sarri. Prima il vantaggio del Brescia. Poi l’autogol che ha messo a posto le cose e infine la rete di Pjanic che ha consegnato la vittoria ai bianconeri.

Il tecnico Maurizio Sarri ha così commentato il match in conferenza stampa: «Stasera li ho visti soffrire perché anche nei momenti di sofferenza la squadra è stata in campo bene, il palleggio ci ha portato ad avere occasioni perché oltre ai gol abbiamo avuto molte chance di segnare. Questo è un modulo non semplicissimo in fase difensiva e quindi va sicuramente perfezionato. Dopo l’infortunio di Douglas Costa abbiamo iniziato a mettere giù l’idea di avere un modulo alternativo per sfruttare i molti centrocampisti offensivi che abbiamo».