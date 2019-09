SARRI: «Ho messo io in difficoltà la squadra con molti cambi» – VIDEO

La Juve di Sarri vince non senza fatica contro l’Hellas Verona: ecco il commento del tecnico bianconero a gara conclusa – VIDEO

(Dal nostro inviato all’Allianz Stadium) – Maurizio Sarri conquista tre punti importanti alla guida della Juventus contro un Hellas Verona particolarmente brillante.

«Ho messo io in difficoltà la squadra con molti cambi», rivela a sorpresa il tecnico in mixed zone. Nel corso della partita, Sarri ha richiamato Bentancur, Ramsey e Dybala, per lasciare spazio rispetttivamente a Pjanic, Khedira e Higuain.