Sarri alla Juve: senza indennizzo il Chelsea non lo libera

Il Chelsea pretende un indennizzo per lasciare andare Sarri alla Juventus: Paratici vola a Londra per sbloccare l’affare

Continua il muro contro muro tra Sarri, il Chelsea e la Juve. I blues non hanno alcuna fretta di liberarlo visto che il tecnico ha ancora due anni di contratto, e aspettano le mosse dei bianconeri. Il Chelsea ricorda bene i 6 milioni pagati al Napoli per avere Sarri solo dodici mesi fa e ora pretende almeno la stessa cifra dalla Juventus.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Paratici in questi giorni è stato proprio a Londra per provare a sbloccare l’affare e non far si che si ripeta il precedente Conte, quando l’estate scorsa il Chelsea liberò il tecnico leccese solo a metà luglio.