Sarri, il commento del tecnico della Juventus dopo la vittoria contro l’Udinese con le reti di Higuain, Dybala e Douglas Costa

Una vittoria schiacciante quella della Juventus che ieri ha battuto l’Udinese per 4-0 grazie alle reti di Higuain, alla doppietta di Dybala e alla rete di Douglas Costa. Mister Sarri al termine del match ne ha parlato in conferenza stampa.

«Dybala è un fuoriclasse e come tutti i fuoriclasse quando vanno in fiducia si esprimono al meglio. Dybala è uno dei giocatori che segnerà il calcio europeo e mondiale nei prossimi anni. Ha davanti a se diversi anni di carriera, in questo momento è in grande fiducia dopo un periodo in cui ha avuto delle difficoltà».