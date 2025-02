Maurizio Sarri: ««Difficile stare senza calcio da un anno, ma ho rifiutato diverse proposte. Ecco dove vorrei allenare. Vi spiego perché un allenatore deve avere un ingaggio alto»

L’ex tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri, fermo da un anno dopo l’esperienza nella capitale, è in attesa di cominciare una nuova esperienza

E’ passato un anno da quando Maurizio Sarri e la Lazio si sono separati. Oggi sul Corriere della Sera il tecnico toscano si confessa, mentre è ancora fermo ai box, in attesa di cominciare una nuova esperienza.

DUE FOGLI SULLA SCRIVANIA – «Sono un po’ maniaco eh… Qui c’è l’elenco dei libri da leggere: quando non ho voglia di impegnarmi, mi piacciono i gialli. Lì la lista delle partite da guardare».

STARE SENZA CALCIO – «Difficile a causa di problemi personali: qualcuno si è risolto, altri no. Ho perso mia mamma e uno zio a cui ero legatissimo. Mia moglie è stata in terapia intensiva e anche io ho avuto un infortunio. Dopo la sofferenza ci siamo ripresi».

OFFERTE DI LAVORO – «Più di una volta e da continenti diversi, anche una ricchissima dall’Arabia. Nessuna proposta mi ha fatto scattare quel clic interiore per rimettermi in gioco».

DOVE VORREBBE ALLENARE – «Nel campionato italiano, che è casa mia e il torneo più adatto alle mie caratteristiche. Poi in Premier dove si respira un clima unico».

I SOLDI – «Non sono parsimonioso me nemmeno li butto via: un orologio dopo lo scudetto è il regalo più prezioso che mi sono concesso. L’ingaggio alto è uno statua per un tecnico».

IL RAPPORTO CON LE SIGARETTE – «Disastroso, direi».