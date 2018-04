Sarri, futuro lontano da Napoli? Disdetto il contratto della villa a Varcaturo

L’allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, e gli indizi sul futuro. Il tecnico avrebbe disdetto il contratto della sua villa

Maurizio Sarri cambia aria? Nei giorni scorsi il tecnico del Napoli non si è sbilanciato sul suo futuro e ha rimandato ogni discorso alle prossime settimane. Il tecnico vuole un nuovo contratto che certifichi il suo status da top allenatore e ne fa, anche, una questione di soldi. Lo stesso allenatore non lo ha nascosto e dopo una lunga, lunghissima, gavetta, vuole monetizzare al massimo. Il tecnico partenopeo percepisce 1,4 milioni a stagione e spinge per un rinnovo importante ma al momento il presidente De Laurentiis non ha accontentato le richieste dell’allenatore.

Sarri è corteggiato dal Monaco e Chelsea e da altri club e secondo Il Mattino a fine stagione potrebbe arrivare il divorzio con il Napoli. Negli ultimi giorni è arrivato un segnale preoccupante per i tifosi del Napoli: il tecnico avrebbe disdetto 15 giorni fa il contratto di affitto della sua villa a Varcaturo, la villa in cui vive da quando ha iniziato l’avventura sulla panchina del Napoli. Una notizia che potrebbe voler dire tutto e nulla ma secondo il quotidiano campano la notizia potrebbe essere strettamente collegata al suo futuro. L’allenatore sta valutando ogni ipotesi e non è escluso l’addio al Napoli.