Sarri: «Amo Napoli, nonostante De Laurentiis. Juve senza rivali. Higuain rimpianto»

L’allenatore del Chelsea, Maurizio Sarri, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni

Parla Maurizio Sarri. L’allenatore del Chelsea è tornato a dire la sua sul campionato italiano, naturalmente sul Napoli e Aurelio De Laurentiis, sulla Juve e su molto altro ancora. Il tecnico non ha voluto alle accuse del presidente («Aveva altri 2 anni di contratto, avrei potuto trattenerlo ma a un certo punto era diventata solo una questione di danaro. Le dichiarazioni d’amore alla città? Io ci avevo creduto creduto ma poi mi sono domandato: se mi stesse usando come sponda?»): «Anche se vedo che De Laurentiis continua a riversarmi parole di ogni tipo, chiudiamo qui questo discorso. Io amerò Napoli e i tifosi del Napoli per tutta la vita. E so cosa pensano di me, come lo pensano e quando lo pensano. Sempre. Il nostro è un amore indissolubile, eterno».

Il tecnico del Chelsea ha poi parlato della corsa allo Scudetto: «La Juventus non ha rivali ma quando lo dicevo io tutti credevano che volessi portare acqua dalla mia parte e invece non era così. Anche oggi sono già in fuga e quest’anno possono vincere anche la Champions, li vedo tra i favoriti insieme al Manchester City». Sarri ha elogiato Insigne («è il miglior calciatore italiano, era solo questione di tempo») e anche il suo pupillo Gonzalo Higuain: «E’ andato via da Napoli presto, c’erano le condizioni per vincere: Se fosse rimasto anche la stagione successiva…il rimpianto resterà».