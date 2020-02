SARRI: «Squalifica del City? Io sono andato al Chelsea senza Champions» – VIDEO

Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico bianconero sulla squalifica comminata al Manchester City di Guardiola

Nella conferenza stampa di vigilia di Juve-Brescia, Maurizio Sarri ha parlato della squalifica comminata al Manchester City. Le sue parole.

«Se io allenerei una squadra che non fa la Champions? Sì, l’anno scorso sono andato al Chelsea anche se non era in Champions, venendo da una squadra che la disputava. Ma poi non penso che questa sia la sentenza definitiva, siamo ancora al primo grado di giudizio. Comunque un allenatore può andare anche oltre certe cose».