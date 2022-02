ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sassuolo, Dionisi: «Sampdoria squadra di valore. È più importante della Juve». Le parole del tecnico neroverde

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato alla vigilia del match contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni.

SOSTA – «È stata una settimana utile perché abbiamo fatto una settimana completa di allenamento e poi perché abbiamo rinfoltito l’organico: qualcuno è arrivato, qualcuno è tornato dalla Coppa d’Africa, sicuramente è servita, poi dovremo dimostrare che è servita veramente nella partita di domani. Ora inizia un bel ciclo ma la prima partita è domani».

CALCIOMERCATO – «Finalmente è finito. Tra settembre e gennaio al Sassuolo sono uscite delle certezze e sono entrati dei ragazzi giovani che tireranno fuori delle certezze. Dovremo e dovrò essere bravo a supportarli perché le qualità le hanno, ovviamente sono giovani e bisognerà dargli tempo. È rientrato anche Oddei da un’esperienza a Crotone, positiva come esperienza ma negativa perché forse si aspettava di giocare di più. I tre che sono arrivati hanno qualità. Ruan già sta bene, si allena da più tempo. Riccardo Ciervo è giovane ma si farà, ha avuto 6 mesi alla Samp e non è poco, Ceide è quello che in questo momento ha bisogno di qualche allenamento in più perché viene dal campionato norvegese che si è fermato a dicembre e dunque deve trovare la condizione ma ha qualità e sarà utile già da questa stagione».

SAMPDORIA – «La Sampdoria è una squadra di valore, che l’anno scorso ha fatto un campionato importante, si è rinforzata a gennaio, ha preso giocatori, ha cambiato allenatore e ha creato entusiasmo, cambierà sistema di gioco e hanno avuto due settimane per lavorare, anche loro. La classifica non conta, è una squadra al nostro pari, una squadra che ci metterà in difficoltà e gioca in casa, con il pubblico dalla propria parte, con giocatori di qualità. È più esperta di noi ma abbiamo tutto per metterla in difficoltà».

OBIETTIVI – «Migliorare quanto fatto all’andata e non sarà semplice perché alcune squadre hanno cambiato l’organico, vedi la squadra che affronteremo domani. Il nostro obiettivo è fare meglio. Abbiamo fatto 24 punti? Ne vogliamo fare almeno 25. Siamo stati più a destra che a sinistra? Il nostro obiettivo è guadagnarci, ma meritandocela, la parte sinistra della classifica sapendo che non sarà facile, così come non sarà facile domani ma il nostro obiettivo è alla fine ma ad oggi è fare prestazione, con la p maiuscola, e risultato con la Samp».

JUVENTUS IN COPPA ITALIA – «Tutti probabilmente sanno che giovedì giocheremo con la Juve ma ad oggi non mi interessa per niente. Sappiamo che è un risultato storico ma pensiamo alla Sampdoria, che ad oggi è più importante».