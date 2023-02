Sassuolo, Bajrami: «Non vedo l’ora di scendere in campo»

Nedim Bajrami, centrocampista del Sassuolo, si è presentato ai nuovi tifosi dopo il suo arrivo nell’ultimo giorno di mercato

«Sono molto contento di essere qui. Ho ritrovato il mio ex compagno l’ambiente mi piace molto. Quando ho saputo che c’era l’interesse del Sassuolo ero molto contento, per me è una scelta giusta. Il mio obiettivo è aiutare la squadra e il prima possibile andare in campo. Un saluto a tutti i tifosi neroverdi e forza Sasol»