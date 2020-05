Sassuolo, Caputo: «Per noi è un lavoro, vogliamo tornare in campo»

Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Ecco le parole dell’attaccante neroverde

L’attaccante del Sassuolo Francesco ‘Ciccio‘ Caputo è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb per analizzare il momento che sta attraversando il nostro paese:

«Per noi è un lavoro. Con i giusti modi e la giusta sicurezza vogliamo tornare in campo. Il Governo deve fare chiarezza, qui si rimanda tutto, sempre, di quindici giorni in quindici giorni. Bisogna prendere una decisione».

RIPRESA – «Sicuramente chi è competente in materia, a riguardo, prenderà una decisione. Ma penso a tutti coloro che hanno investito per ottenere un traguardo. Non sarà decidere di facile congelare il campionato, rimane una cosa davvero difficile».