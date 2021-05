Sassuolo, Carnevali: «Pirlo? Allenatore bravo ma valutiamo anche altri»

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato della possibile scelta di Pirlo per la panchina dei neroverdi

Giovanni Carnevali ha parlato in occasione di ‘Innovation days“, evento online organizzato dal Sole 24 Ore e da Confindustria. Le sue parole.

NUOVO ALLENATORE – «Noi proprio in questi giorni diciamo stiamo facendo delle valutazioni su allenatori. Non è una scelta facile per una squadra come la nostra perché ha ottenuto dei risultati in questi anni importanti, davanti a noi abbiamo delle corazzate, squadre che sicuramente hanno fatturati molto più alti. Però dobbiamo sempre cercare di trovare un allenatore che, al di là di sposare la nostra filosofia, possa essere quel tipo di allenatore che possa entrare un po’ anche nella testa dei nostri giocatori. Pirlo è un allenatore giovane, è un allenatore bravo, ma stiamo facendo valutazioni un po’ in generale anche su altri».

STADIO DI PROPRIETA‘ – «Ci permette di attrarre grandi eventi come la finale di Coppa Italia o la Supercoppa italiana. Inoltre stiamo investendo molto anche sul calcio femminile. La nostra prima squadra ha concluso il campionato di Serie A al terzo posto. Il nostro obiettivo è trovare un equilibrio tra i risultati sul campo e i conti in regola».

CARNEVALI ALLA JUVE – «È chiaro che la Juventus è un grande club, per cui tutti abbiamo l’ambizione, vogliamo fare sempre di più. Io ho un legame particolare con la famiglia Squinzi, sono 8 anni che sono con loro, prima con i genitori adesso ci sono i figli, per cui credo che tutto deve essere valutato molto bene perché dopo aver lavorato con persone come la famiglia Squinzi tu ti devi fare mille domande e probabilmente non avrai mai la risposta, per cui è molto difficile pensare ad altre società in questo momento».