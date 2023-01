Sassuolo, Carnevali: «Siamo tranquilli, in uscita faremo qualcosa»

Le parole di Giovanni Carnevali prima del fischio d’inizio di Milan-Sassuolo: «Dionisi gode della nostra fiducia»

Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio della partita con il Milan. Di seguito le sue parole.

CLASSIFICA – «Sicuramente è una classifica a cui dobbiamo guardare attentamente, ma preoccuparsi non è la parola corretta. Dobbiamo fare attenzione perché la Serie A è un campionato difficile, ma il Sassuolo è abituato a stare in posizioni più ma questo è il calcio. Io mi aspettavo di più da tutti. facciamo parte di un club e siamo tutti sullo stesso piano, ma ci sta che in certi momenti ci siano delle difficoltà. Non è giusto pensare al passato, anche oggi siamo in difficoltà m sono convinto che faremo una buona gara».

DIONISI – «Gode della nostra fiducia, siamo convinti di poter recuperare e dobbiamo farlo. Non è un momento facile, ne siamo coscienti ma dobbiamo essere uniti e venirne fuori. Sono momenti in cui le squadre devono fare quadrato e dare il massimo».

MAXIME LOPEZ – «Non dimentichiamo che è reduce da un infortunio. Deve essere lui il primo ad consapevole delle sue qualità per ritornare nel più breve tempo possibile nella miglior condizione. E’ uno dei nostri miglior giocatori, lo dobbiamo recuperare e deve ritrovare la concentrazione per dare quello che sta mancando alla nostra squadra in questo momento».

MERCATO – «Qualcosa in uscita faremo, in entrata valutiamo perché siamo convinti di avere una buona squadra. Con il Bologna stiamo parlando, ci sono anche altre situazioni per Kyriakopoulos. E’ un’operazione per la quale siamo in fase di trattativa e vediamo se riusciamo a portarla a termine».