Il tecnico del Sassuolo De Zerbi ha analizzato la sconfitta incassata al Mapei Stadium contro il Napoli – VIDEO

Il Sassuolo lascia il terreno del Mapei Stadium con una rimonta sulle spalle e zero punti in saccoccia, che interrompono la striscia di vittorie in campionato dopo l’ottimo risultato di Brescia.

«Tutto l’ambiente deve crescere, altrimenti resteremo solo belli», ha dichiarato il tecnico neroverde Roberto De Zerbi in zona mista al termine della partita contro il Napoli.