Sassuolo, Dionisi: «Buon segnale, peccato per il risultato»

Soddisfatto della prestazione ma non del risultato Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo battuto di misura dalla Juventus in Coppa Italia

Dionisi ha parlato al termine della sfida di Coppa Italia che il suo Sassuolo ha perso allo scadere contro la Juventus. Ecco le sue parole a Mediaset:

REAZIONE – «Spero sia un buon segnale, ma dobbiamo rimanere coi piedi per terra. Dobbiamo essere bravi, oggi comunque abbiamo perso nonostante abbiamo giocato contro una squadra superiore. Sono soddisfatto della prestazione, ma non del risultato. Nel primo tempo meritavamo di più noi e di questo dobbiamo essere contenti, da questo passa il futuro. Dobbiamo giocare più da squadra, così da dare continuità a quello che facciamo. Domenica c’è la Roma, una squadra di qualità e arrabbiata che viene da risultati non favorevoli. Dovremo essere bravi, ricaricare le pile, le energie mentali e nervose per giocare la gara più importante»

SUPPLEMENTARI – «Ce li stavamo pregustando, eravamo venuti qui per giocarcela con quelli che siamo. Ci sono stati cambi per gestire le forze, non abbiamo una rosa ampia in questo momento ma saremmo andati ai supplementari volentieri. Poi merito alla Juve che su una situazione sporca ha trovato il secondo gol».