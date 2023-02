Sassuolo, Dionisi: «Non dobbiamo ricadere negli stessi errori»

Le parole di Alessandro Dionisi, allenatore del Sassuolo, alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. I dettagli

Alessandro Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Sassuolo ed Atalanta.

PAROLE – «Dopo la partita contro il Milan sicuramente dentro di noi è riaffiorata più consapevolezza che magari avevi perso un pochino. Sai che valori hai ma i risultati precedenti ci avevano fatto perdere qualche certezza. Non dobbiamo dimenticarcelo ma dobbiamo prenderci anche quello che ci siamo meritati dopo il Milan, consapevolezza e umiltà. I ragazzi hanno fatto una grande prestazione ma spesso dopo un risultato del genere siamo caduti e in questo momento sarebbe un grande errore, ricadere dopo una Prestazione e un Risultato, bisogna avere la consapevolezza e l’umiltà ancora di più per affrontare una squadra forte, forse la più in salute, che esprime un calcio in verticale, può fare gol in molti modi e lo può dimostrare».