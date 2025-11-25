 Sassuolo Pisa, Grosso commenta: «Abbiamo creato i presupposti per il vantaggio, non ci siamo riusciti. Sui singoli...»
Connect with us

Hanno Detto

Sassuolo Pisa, Grosso commenta: «Abbiamo creato i presupposti per il vantaggio, non ci siamo riusciti. Sui singoli…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Image Photo843741

Al termine del match del Mapei, Sassuolo Pisa, Fabio Grosso ha commentato la prestazione in conferenza stampa

Nel post-partita di Sassuolo Pisa, Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa commentando la sfida del Mapei. Ecco un estratto:

PAROLE «Abbiamo avuto un paio di occasioni con Pinamonti e Laurienté, abbiamo creato i presupposti per il vantaggio, non ci siamo riusciti, ma abbiamo preso la ripartenza in campo aperto. Walukiewicz non l’avrei levato nonostante il giallo ma ha accusato un fastidio, ho preferito non rischiarlo perché siamo deficitari dietro e ho preferito sostituirlo e ritrovarlo per la prossima»

«È entrato Coulibaly che ha alternato cose buone e meno buone, sa che deve alzare il livello di intensità e di energia durante la gara. Volpato l’ho messo dentro per poco tempo. Non avrei voluto rischiarlo, una serata fredda, entrare così dopo un infortunio non era facile ma sono contento di come è entrato. Potevo mettere lui, Cheddira o Moro, ho deciso di provare lui ed è stato bravo a creare l’opportunità».

LEGGI ANCHE – Pagelle Sassuolo Pisa, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A! I voti

Related Topics:

Hanno Detto

Pisa, Gilardino analizza: «Il pareggio è giusto. Mi sento di dire che questa squadra ha margini di miglioramento»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

16 minuti ago

on

24 Novembre 2025

By

Gilardino
Continue Reading

Hanno Detto

Icardi si racconta: «Ho avuto un infortunio e sono in squadra da circa quattro o cinque mesi. Vi spiego»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

31 minuti ago

on

24 Novembre 2025

By

Icardi
Continue Reading