Sassuolo Pisa, Grosso commenta: «Abbiamo creato i presupposti per il vantaggio, non ci siamo riusciti. Sui singoli...»

Al termine del match del Mapei, Sassuolo Pisa, Fabio Grosso ha commentato la prestazione in conferenza stampa

PAROLE – «Abbiamo avuto un paio di occasioni con Pinamonti e Laurienté, abbiamo creato i presupposti per il vantaggio, non ci siamo riusciti, ma abbiamo preso la ripartenza in campo aperto. Walukiewicz non l’avrei levato nonostante il giallo ma ha accusato un fastidio, ho preferito non rischiarlo perché siamo deficitari dietro e ho preferito sostituirlo e ritrovarlo per la prossima»

«È entrato Coulibaly che ha alternato cose buone e meno buone, sa che deve alzare il livello di intensità e di energia durante la gara. Volpato l’ho messo dentro per poco tempo. Non avrei voluto rischiarlo, una serata fredda, entrare così dopo un infortunio non era facile ma sono contento di come è entrato. Potevo mettere lui, Cheddira o Moro, ho deciso di provare lui ed è stato bravo a creare l’opportunità».

