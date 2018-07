Salgono le quotazioni dell’ex difensore della Fiorentina per la difesa. Stefan Savic può rimpiazzare Rugani. Vive le piste Godin e de Ligt

Daniele Rugani ha le valigie in mano e aspetta solo l’ok per imbarcarsi, direzione Londra, dove troverà ad attenderlo Maurizio Sarri. L’allenatore del Chelsea ha chiesto l’ingaggio del difensore classe ’94 della Juventus e la trattativa tra i Blues e i bianconeri è in stato avanzato. Non c’è ancora l’accordo definitivo tra le parti sul prezzo ma il Chelsea potrebbe rilanciare molto presto per arrivare a quei 50 milioni richiesti dal club bianconero. La Juve poi si tufferà sul mercato alla ricerca di un nuovo centrale e secondo Tuttosport sono in rialzo le quotazioni di Stefan Savic.

L’ex difensore centrale della Fiorentina, ora all’Atletico Madrid, potrebbe tornare in Italia. La Juve, che segue anche Diego Godin, potrebbe virare sull’altro centrale dei Colchoneros. L’uruguaiano ha un solo anno di contratto ma potrebbe rinnovare fino al 2021. In caso di mancato rinnovo, la Juve lancerebbe l’assalto ma la situazione non è chiara, ecco perché i bianconeri valutano anche altre piste, come quella che porta a Stefan Savic. Il giocatore chiederà di andare via e la Juve potrebbe approfittarne. Sempre nel mirino Lindelof del Manchester United e de Ligt dell’Ajax. Benatia, a sorpresa, potrebbe restare e rinnovare.