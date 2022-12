Scaloni, dall’Atalanta alla finale dei Mondiali. L’esperienza di Lionel a Bergamo

Il breve ciclo di Lionel Scaloni (attuale allenatore dell’Argentina) all’Atalanta: tanto cuore e dedizione a Bergamo

Il mister dell’Argentina Lionel Scaloni ha appena raggiunto la Finale dei Mondiali in Qatar: un risultato straordinario, ottenuto tramite un lavoro graduale e impeccabile. Analizzando però il suo passato da calciatore, in pochi ricorderanno che l’attuale mister della Selecciòn ha avuto anche un trascorso all’Atalanta.

Alla corte nerazzurra arrivò nel gennaio del 2013, in uno dei mercati invernali più dimenticabili della storia moderna nerazzurra. Erano andati via pezzi pregiati come Schelotto, Peluso e Manfredini, ma le entrate furono tanto abbondanti quanto confusionarie: Canini, Giorgi, Contini, Igor Budan, Del Grosso, Brienza, Livaja e appunto Scaloni. L’ex Lazio era arrivato con il meglio ormai alle spalle, risultando utile a partita in corso quando si necessitava maggior sostanza: giocatore ideale nella rosa di Colantuono.

Tra il 2013 e il 2015 colleziona 17 presenze dove può vantare di aver fatto parte del gruppo delle 6 vittorie consecutive, per poi ritirarsi alla fine del suo contratto: cominciando la sua carriera da allenatore.