Scamacca si sta prendendo l'Atalanta: la proiezione goal in Serie A

Gianluca Scamacca quanto può arrivare con l’Atalanta in termini di goal stagionali in campionato. Ecco cosa dicono i numeri

Scamacca si sta riprendendo l’Atalanta e il suo contributo da centravanti può portare quel salto di qualità che la Dea ha bisogno per ambire a traguardi sempre più ambiziosi. In termini di goal, Gianluca può veramente dire la sua in questo rush finale: ecco qualche numero sull’attaccante nerazzurro.

Scamacca in campionato ha totalizzato 19 tiri in porta dove ne ha messi dentro 7: il 37% delle volte. Nel girone di ritorno considerando Serie A ed Europa League ha segnato 4 goal in 11 partite di cui 3 nel mese di marzo: mediamente 0,6 a gara. In proiezione goal, se dovesse mantenere questo ritmo solo in campionato, arriverebbe a quota 12 goal: eguagliando il record che fece Sergio Floccari nel 2008-2009.