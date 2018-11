Scambio Alex Sandro-Marcelo: pazza idea Juve-Real

Juventus e Real Madrid potrebbero fare affari sul mercato. Scambio Alex Sandro-Marcelo: l’idea è venuta ai Blancos

Pazzo scambio di calciomercato tra Real Madrid e Juventus? Il club bianconero può perdere Alex Sandro. Il terzino brasiliano ha un contratto fino al 2020 e, almeno per il momento, non sono mai decollate le trattative per il prolungamento del contratto. Il giocatore sta disputando una buona stagione ma senza rinnovo potrebbe andare via, tra gennaio e giugno. Sandro piace all’estero, in particolare al PSG e alle inglesi, ma attenzione al Real Madrid che potrebbe proporre in cambio Marcelo. Scambio Alex Sandro-Marcelo tra Juve e Real?

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’estero, il Real Madrid potrebbe proporre ai bianconeri uno scambio. Marcelo non è felice al Real e il suo grande amico, Cristiano Ronaldo, vuole convincerlo a seguire le orme, lasciando il Madrid per sposare la causa Juventus. Considerando l’età dei due (27 il laterale della Juve, 30 il madridista) e considerando la grande differenza d’ingaggio (Alex Sandro al momento guadagna 2,8 milioni, Marcelo 4 volte tanto, ovvero 10 milioni a stagione) si potrebbe anche immaginare uno scambio alla pari. Il Real, dopo l’era Zidane, sta pensando a un serio rinnovamento dello spogliatoio e Marcelo potrebbe essere uno dei primi a partire. La Juve attende segnali.