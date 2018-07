Suggestione di mercato per Juventus e Milan. Scambio Bonucci-Higuain? I due club ci starebbero pensando seriamente

La Juventus è sulle tracce di Diego Godin e José Maria Gimenez ma non ‘dimentica’…Leonardo Bonucci! Il difensore centrale ha lasciato i bianconeri lo scorso anno per firmare con il Milan ma i sogno di Leonardo si sono sgretolati molto presto. Il Milan di Yongonhg Lì non c’è più, ora c’è il Milan del Fondo Elliott. I rossoneri, al momento, sono fuori anche dall’Europa League e per le ambizioni di uno come LB19 l’esclusione dall’Europa può essere un chiaro segnale per l’addio. La Juve vuole cedere Gonzalo Higuain e cerca un difensore, il Milan vuole un grande bomber e secondo Top Calcio 24 può andare in scena un clamoroso scambio Bonucci-Higuain.

L’affare è molto complicato perché Bonucci è andato via a causa di alcune incomprensioni con mister Massimiliano Allegri e inoltre sul Pipita c’è già da tempo il Chelsea. Il centravanti argentino preferirebbe la soluzione londinese per tornare a lavorare con mister Maurizio Sarri ma non direbbe di no ai rossoneri, stimolato da una nuova sfida e dal possibile duello a distanza con bomber Cristiano Ronaldo. Il Pipita però avrebbe già un accordo di massima con la squadra di Maurizio Sarri ma servono almeno 60 milioni per sbloccare la trattativa. Scambio Bonucci-Higuain tra Juventus e Milan? Difficile, quasi impossibile!