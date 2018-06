Il Milan pensa allo scambio Donnarumma-Morata. Il club rossonero è pronto a cedere il portiere per l’attaccante spagnolo

Il Milan è pronto a lasciar andare Gigio Donnarumma per puntare su Alvaro Morata. I rossoneri pensano allo scambio Donnarumma-Morata: il portiere è in uscita ma non ha ancora ricevuto offerte, la punta spagnola è l’obiettivo numero uno dei rossoneri per rinnovare l’attacco. L’estremo difensore, tramite Raiola, sta cercando una nuova squadra ma le big d’Europa sembrano avere altri obiettivi. Il Chelsea non ha trovato l’accordo per il rinnovo di Courtois e il Milan pensa di offrire la soluzione ideale ai Blues con lo scambio tra il portiere classe ’99 e l’attaccante.

I rossoneri vogliono proporre la soluzione ai Blues ma al momento è tutto in fase embrionale. Il Milan ci ha pensato ma non esistono ancora contorni precisi sulle valutazioni dei due, su eventuale cash da inserire nell’intesa, ricordando che il Chelsea vuole almeno 60-65 milioni per Alvaro Morata per non iscrivere a bilancio una minusvalenza e che il Milan chiede 70 milioni (almeno) per la cessione di Gigio. Con lo scambio probabilmente non entrerebbe un euro nelle casse rossonere ma la quotazione del portiere è scesa tanto negli ultimi mesi e in questo modo i rossoneri risolverebbero il problema centravanti.