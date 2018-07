Scambio Higuain-Morata: ecco la staffetta del gol

Mosse di mercato tra Juventus e Chelsea. Scambio Higuain-Morata: le due società a lavoro. Le ultimissime notizie

Pronta la staffetta tra Juventus e Chelsea: scambio Higuain–Morata in rampa di lancio. Al momento, secondo La Gazzetta dello Sport, non sarebbe ancora stata impostata una vera e propria trattativa ma le voci arrivano anche nel quartier generale bianconero e quello su un possibile scambio tra Higuain e Morata sono tenute in alta considerazione dalla Juventus che sarebbe allettata dalla possibilità di cedere il Pipita ai Blues e di riportare a Torino lo spagnolo Alvaro Morata, uno che ha lasciato ottimi ricordi in bianconero.

Al momento il Chelsea non avrebbe ancora presentato alcuna offerta per il Pipita perché attende di risolvere la grana legata all’allenatore ma il passaggio di consegne tra Sarri e Conte è stato già impostato. Il tecnico toscano ha chiesto l’ingaggio di Higuain e, con ogni probabilità, verrà accontentato perché il Pipita non direbbe di no al suo maestro e la Juve non considera il centravanti incedibile: Higuain non è sul mercato ma potrebbe partire con un’offerta da 60-70 milioni o con uno scambio con Alvaro Morata. Il Mondiale del centravanti argentino è terminato, quello dello spagnolo non è mai iniziato. Ora il mercato può decollare.