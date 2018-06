Il Valencia su Iago Falque, il Toro su Zaza: pazzo scambio?

Si anima il mercato del Torino. Scambio Iago Falque-Zaza con il Valencia? Ecco come stanno le cose: le ultimissime

Il messaggio di Cristian Ansaldi su Instagram potrebbe avere un fondo di verità. Il giocatore argentino ha scosso il mondo granata con un messaggio social a Iago Falque: «Io e Rincon sappiamo che sei stato venduto». In molti hanno pensato a un semplice scherzo tra compagni, il Torino ha smentito la cessione del giocatore spagnolo, bollando quella frase come un gioco social tra compagni di squadra ma, il giocatore ex Genoa, potrebbe lasciare il Toro in questa finestra di mercato. Iago Falque ha disputato un’altra grande stagione con la maglia del Torino, arrivando a quota 26 in 2 anni, tra campionato e Coppa Italia. Non male per un attaccante esterno.

Diversi club hanno messo gli occhi su Iago Falque, in particolare il Valencia. Dalla Spagna non arrivano notizie rassicuranti per i tifosi granata. Cairo e Petrachi potrebbero avviare una trattativa con il Valencia. Il tecnico Marcelino stima molto l’attaccante spagnolo classe 1990 e vorrebbe ingaggiarlo. Falque piace anche al Siviglia, club sempre attento sul fronte italiano, ma il Valencia nelle ultime ore avrebbe mosso passi importanti per il giocatore spagnolo del Toro. Le 26 reti in 2 anni hanno attirato l’interesse del club spagnolo che è pronto a offrire in cambio Simone Zaza. L’attaccante italiano non ha un buon rapporti con Marcelino e vorrebbe tornare in Italia. Tra le pretendenti ci sono Milan, Sampdoria e Sassuolo ma uno scambio tra giocatori non è semplice perché c’è distanza sulle valutazioni. Il Valencia vuole 20 milioni di euro per Zaza ed è disposto a comprare Iago Falque per 10 milioni. Il Toro fa una valutazione più alto dell’esterno spagnolo che resta in bilico in vista del passaggio al 3-5-2 di Mazzarri. Torino e Valencia alle grandi manovre: scambio Iago Falque-Zaza? Difficile ma non impossibile.