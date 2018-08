Addio allo scambio Suso-Perotti: per l’argentino c’è il Monaco

Nessuno scambio Suso-Perotti: lo spagnolo convinto di rimanere al Milan, mentre per l’argentino della Roma adesso spunta il possibile interesse del Monaco

Poteva essere uno degli scambi dell’estate rivoluzionaria 2018, ma così con ogni probabilità non sarà: salta alla fine il proposito di trattativa tra Milan e Roma che vedeva come protagonisti Suso e Diego Perotti. Un presunto affare partito – pare – per volontà del direttore sportivo rossonero Leonardo, intenzionato a fare cassa con la cessione dello spagnolo e, allo stesso tempo, a mettere in rosa un innesto offensivo di livello che non lo facesse rimpiangere troppo. Si era fatto avanti l’omologo romanista Monchi e negli ultimi giorni c’erano stati incontri vari: prima tra l’agente di Suso e la dirigenza romanista, poi quello tra il medesimo agente e Leonardo, che ieri si era affrettato prontamente a trattenere il calciatore spagnolo.

Alla fine determinante sarebbe stata la volontà di Suso stesso di rimanere al Milan, anche se non sono chiuse le illazioni riguardanti il suo possibile rinnovo: l’entourage dell’ex Liverpool spingerebbe per un aumento di ingaggio sostanziale, ma al di là di questo resterebbe la volontà dell’esterno milanista di non andare via. Non è tutto però: per Diego Perotti, nelle ultime ore, si sarebbe aperto un nuovo scenario di mercato. Potrebbe essere proprio l’argentino, decisamente in exit-list da parte della dirigenza giallorossa, il sostituto di Keita Baldé, prossimo al passaggio all’Inter, al Monaco, considerate le difficoltà francesi nel convincere Antonio Candreva ad accettare la destinazione. Costo dell’affare 10 milioni di euro circa, sembra. Alla fine tutti contenti.