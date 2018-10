Schick svela: «Ecco perché non sono andato alla Juve. Il prezzo è una pressione in più»

Patrik Schick, attaccante della Roma, ha parlato del suo ambientamento a Roma e del mancato trasferimento alla Juve

Patrik Schick è stato vicino alla Juventus ma l’affare saltò dopo le visite mediche. L’attaccante ceco, ora alla Roma, ha riavvolto il nastro e ha parlato così del mancato approdo in bianconero: «Non ho firmato per la Juve perché la dirigenza bianconera non ha dato il via libera al trasferimento dopo le visite mediche. All’epoca ero a un bivio: rimanere alla Samp o andare via subito e alla fine ho scelto alla Roma. Come sto? Ora è tutto risolto, anche perché nessun club prenderebbe un giocatore se non fosse al 100%, figuriamoci una grande squadra come la Roma».

Il giocatore ha poi parlato del suo arrivo a Roma: «Mi voleva anche il Borussia Dortmund ma volevo restare in Italia. Il prezzo del trasferimento non l’ho deciso io. Certo, è una pressione in più ma che ho superato ormai. Ho delle responsabilità ma è giusto così perché sono in un grande club. Il momento peggiore è alle spalle, spero che il migliore sia dietro l’angolo. Sono il secondo calciatore più pagato di sempre? Non significa niente perché il mercato è dinamico, ora i prezzi sono più alti».