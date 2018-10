Scholes attacca Pogba: «Era la Juve a farlo grande»

Paul Scholes critica aspramente Paul Pogba. Che stoccate da parte dell’ex centrocampista al francese ex Juve

«Paul Pogba ogni tanto spegne il cervello». Le accuse, pesanti, al centrocampista del Manchester United Paul Pogba arrivano da un ex centrocampista che ha fatto la storia del club inglese, ovvero Paul Scholes. L’ex mediano degli inglesi ha parlato a ESPN, criticando duramente il francese: «Pogba riesce a fare cose straordinarie durante una partita, fa un tocco sensazionale o un bellissimo dribbling ma 5 minuti dopo è come se disconnettesse il suo cervello perché ha già dimostrato il suo talento e questo è l’errore più grande. Questo alla Juventus non si vedeva, perché era un pesce piccolo dentro una squadra in cui c’erano giocatori di carisma ed esperienza come Buffon, Pirlo, Bonucci, Chiellini e Marchisio».

Paul Scholes ha elogiato quella Juventus: «Pirlo era unico – aggiunge l’inglese – Ho amato tanto quella squadra perché Pirlo trasmetteva una tranquillità unica nel governare una partita. Pogba faceva parte di una grande gruppo ma è venuto allo United dove non c’è nessuno che lo controlla come facevano nella Juventus». Chiosa finale con il confronto tra Cristiano Ronaldo e Messi: «Ronaldo è molto forte ma Messi, calcisticamente parlando, ha tutto».