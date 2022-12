Schweinsteiger: «La Germania ha sbagliato 2 gare su 3»

Le parole di Bastian Schweinsteiger, ex centrocampista del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, sull’eliminazione dal Mondiale

Grande e storico giocatore della Germania, Bastian Schweinsteiger ha polemizzato duramente con Flick, ct tedesco, che ha cercato di giustificare l’eliminazione parlando di una sola gara sbagliata, quella col Giappone. Su ARD i due hanno dibattuto.

L’ex giocatore del Bayern ha detto: «Ci sono situazioni che si notano dall’esterno: manca il 5% di concentrazione, come è successo sull’1-1, quando Campbell era completamente libero al centro». Dalla Germania, ha aggiunto: «mi aspettavo molto di più. Contro il Giappone e contro il Costa Rica abbiamo fatto due partite insufficienti». E ha aggiunto: «Abbiamo subito cinque gol durante questo Mondiale. Da Euro 2016 abbiamo sempre subito gol. Se non difendi bene, non progredirai e non vincerai, ecco cosa intendo».