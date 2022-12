L’anno zero, Flick e il futuro: la Germania resta ancora fuori

La Germania esce per la seconda volta consecutiva ai gironi dei Mondiali, era successo nel 2018 e ora anche in Qatar

La Germania esce per la seconda volta consecutiva ai gironi dei Mondiali, era successo nel 2018 e ora anche in Qatar. L’anno zero dei tedeschi che, come accaduto all’Italia dopo il 2006, ha dovuto lasciare la rassegna iridata con anticipo rispetto ai pronostici.

La differenza tra Italia e Germania è sostanzialmente il fatto che i tedeschi hanno comunque un progetto da portare avanti e giovani che possono essere il valore aggiunto della Nazionale. Gli azzurri hanno pagato l’assenza del cambiamento per diversi anni. Ora però per la Germania servirà un nuovo anno zero.

Ripartire da alcune certezze e inserire sempre più giovani interessanti all’interno della Nazionale. Flick alla fine ha parlato anche di futuro senza dare indicazioni precise, ma dicendo che «non è il momento di pensare alle dimissioni». Il progetto tedesco potrebbe ripartire ancora con lui sulla panchina, ma ora c’è da superare la delusione Mondiale.