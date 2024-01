Seck: «Vi svelo il mio obiettivo con il Frosinone»

Demba Seck, nuovo giocatore del Frosinone, si è presentato oggi in sala stampa rispondendo ad alcune domande dei giornalisti

PAROLE – «Ringrazio il direttore per avermi portato qua. Volevo venire già in estate perché avevo sentito il mister e sapevo che il suo gioco era perfetto per me. Il Frosinone gioca bene ed è perfetto per le mie caratteristiche. Quando ho parlato col direttore mi ha detto che avevo tutte le qualità per far bene ma ora devo dimostrarlo. Credo che il Frosinone sia la squadra giusta. Anche questa estate con chiunque parlassi dicevo che Frosinone era la squadra perfetta per me. Obiettivo? Il mio obiettivo è salvarci ed essere decisivo. Voglio fare gol e assist ma non mi sono posto un obiettivo in termini di gol».