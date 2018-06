Senegal-Colombia, gara decisiva nel Gruppo H dei Mondiali di Russia 2018: le info per vedere la partita in diretta tv e in streaming, probabili formazioni, precedenti e curiosità

Senegal-Colombia, Gruppo H dei Mondiali di Russia 2018: le due selezioni si sfidano giovedì 28 giugno alle ore 16 alla Samara Arena di Samara nella terza ed ultima giornata della fase a gironi. In contemporanea, si giocherà l’altra ultima sfida del Gruppo H tra il Giappone (4 punti) e la Polonia (a 0 e già eliminata). Senegal (4) e Colombia (3) si affrontano in quello che è uno spareggio: agli africani guidati da Aliou Cissé basta un pareggio per qualificarsi agli ottavi di finale del torneo, mentre la Colombia del ct José Pekerman dovrà vincere contro i senegalesi oppure pareggiare e sperare in una sconfitta del Giappone contro la Polonia.

Senegal-Colombia verrà trasmessa in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Italia 1 (anche in HD al canale 506 del digitale terrestre) e su quelle di Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre, 534 in HD) in alternanza con Giappone-Polonia. La gara potrà essere infatti seguita anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dal sito di Mediaset. Ricordiamo inoltre che la partita sarà disponibile in diretta testuale live sul nostro sito con ampio pre-partita, quindi sintesi, pagelle ed approfondimenti alla fine.

Senegal-Colombia, probabili formazioni

QUI SENEGAL – Il ct Aliou Cissé non dovrebbe cambiare la formazione vista nell’ultima uscita; per i ‘Leoni della Teranga’, dunque, previsto lo schieramento col 4-3-3 con Khadim N’Diaye in porta, Wagué, Sané, Koulibaly e Sabaly in linea di difesa. A centrocampo sono pronti Alfred N’Diaye, Guaye e Ndiaye; in attacco si va verso la conferma del tridente formato da capitan Mané, Niang e Sarr.

QUI COLOMBIA – José Pekerman non cambierà il rodato sistema 4-2-3-1 e, probabilmente, confermerà l”undici’ visto nella vittoriosa gara contro la Polonia. Spazio dunque a Ospina tra i pali, Arias, Davinson Sanchez, Mina e Mojica in linea di difesa; Aguilar e Barrios verso la conferma a presidio del centrocampo. Sulla trequarti ecco Cuadrado, Quintero e James Rodriguez alle spalle della punta e capitano Radamel Falcao.

SENEGAL (4-3-3) – N’Diaye K.; Wagué, Sané, Koulibaly, Sabaly; N’Diaye A., Guaye, Ndiaye; Mané, Niang, Sarr.

COLOMBIA (4-2-3-1) – Ospina; Arias, Sanchez D., Mina, Mojica; Aguilar, Barrios; Cuadrado, Quintero, Rodriguez, Falcao.

Senegal-Colombia, curiosità e statistiche

L’unico precedente tra Senegal e Colombia è datato 31 maggio 2014: in amichevole giocata a Buenos Aires, le due selezioni pareggiarono 2-2.

Il Senegal sta disputando il suo secondo Mondiale di calcio: nel primo, disputato nel 2002, la selezione africana fu la grande sorpresa e arrivò ai quarti di finale (dove fu eliminata dalla Turchia).

La Colombia sta partecipando alla sua sesta Coppa del Mondo ; il miglior risultato dei 'Cafeteros' è arrivato nell'ultima competizione – nel 2014 – quando i colombiani furono eliminati ai quarti di finale dai padroni di casa del Brasile.

Il Senegal si appresta a giocare la sua seconda partita in Coppa del Mondo contro una squadra sudamericana: l'unico precedente risale al 2002, contro l'Uruguay nella fase a gironi: in quell'occasione, il risultato di 3-3 permise agli africani di accedere agli ottavi di finale del torneo.

Senegal-Colombia, l’arbitro della partita

Senegal-Colombia, gara valevole per l’ultima giornata del Gruppo H dei Mondiali di Russia 2018, sarà diretta dall’arbitro serbo Milorad Mazic. 45 anni, è alla sua seconda partecipazione ai Mondiali e nell’attuale torneo ha già diretto Corea del Sud-Messico (1-2). Per Mazic, prima direzione assoluta per le selezioni di Senegal e Colombia.