Senegal e Giappone nella storia: africani eliminati dal Mondiale per i cartellini!

Il girone H del Mondiale nella storia: Senegal eliminato per i troppi cartellini gialli. Fa festa il Giappone che accede agli ottavi

Giappone e Senegal nella storia del Mondiale: per la prima volta viene applicata la regola del Fair Play. Sono i cartellini gialli a decidere il passaggio del turno, agli ottavi di finale, nel gruppo H: le due nazionali, appaiate al secondo posto a quota 4 punti, erano pari in tutto tranne…nei cartellini! Sì, avete letto bene: sono i troppi cartellini gialli a eliminare la nazionale africana dal Mondiale in Russia.

La regola del Fair Play unisce la squadra che ha collezionato il maggior numero di cartellini (gialli e/o rossi) e premia la squadra più corretta, in caso di arrivo a pari punti e stessa differenza reti. Il Giappone ha perso con la Polonia, il Senegal è finito ko con la Colombia ma i 6 cartellini gialli dei senegalesi, 2 in più rispetto a quelli dei nipponici, hanno fatto la differenza (nel confronto diretto tra le due nazionali, gli africani hanno beccato 2 cartellini gialli nel recupero). Due cartellini per Niang, uno per Sane, Gueye, Sabaly e N’Doye. Quattro invece gli ammoniti tra i giapponesi: Kawashima, Inui, Hasebe e Makino. Nessun espulso da ambo le parti ma il Giappone è agli ottavi.