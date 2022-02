Sensi, esordio col botto in maglia Samp: subito in gol dopo 6 minuti

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’avventura con la maglia della Samp è iniziata davvero in maniera esaltante per Stefano Sensi: il centrocampista in gol dopo pochi minuti

Sono bastati sei minuti o poco più a Stefano Sensi per conquistare la Samp.

Il centrocampista arrivato in prestito dall’Inter ha infatti esordito con il botto in blucerchiato, realizzando subito un gol al suo ex Sassuolo. Dopo una respinta corta di Consigli su tiro di Gabbiadini, il sinistro ravvicinato di Sensi non ha lasciato scampo ai neroverdi.