Kostic per Vlahovic e la Serbia segna alla Norvegia, Allegri prende appunti e studia il modo per farli incidere anche in bianconero

Kostic per Vlahovic e la Serbia segna alla Norvegia, Allegri prende appunti e studia il modo per farli incidere anche in bianconero.

Quello che non è riuscito alla Juventus in questo primo mese di campionato, è riuscito in Nazionale ai due giocatori nella sfida di Nations League.