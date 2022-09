Kaka contro la Nations League: «Svantaggio per le sudamericane»

L’ex Milan Kaka si schiera contro la Nations League: «É uno svantaggio per le nazionali sudamericane, rendendole meno competitive»

L’ex stella del Milan Kaka ha criticato la Nations League che, a suo parere, ha reso meno competitiva la sosta delle nazionali per le squadre non europee, sudamericane in particolare. Di seguito le sue parole.

«La Nations League è stato uno svantaggio per le Nazionali sudamericane, che non possono più disputare amichevoli contro le formazioni migliori d’Europa. Questa situazione ha reso meno competitive le squadre del Sud America, con il Brasile che domina quasi tutte le gare. Il percorso per le altre Nazionali, dunque, diventa più complicato e non riescono a migliorare a livello tecnico-tattico».