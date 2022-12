Sergio Ramos, divorzio all’orizzonte con il PSG? Il rinnovo non arriva

Tra Sergio Ramos e il PSG si andrà verso il divorzio? Il rinnovo con il club parigino non arriva: le ultime novità

Come scrive il Mundo Deportivo, il PSG non ha ancora offerto il rinnovo di contratto a Sergio Ramos, il cui attuale accordo andrà in scadenza nell’estate del 2023.

A 37 anni difficilmente verrà offerto un accordo più lungo di un anno allo spagnolo, che potrebbe quindi guardarsi intorno in cerca di una nuova avventura, l’ultima della sua gloriosa carriera.