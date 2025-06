Monterrey-Inter, Sergio Ramos in gol: tutti i precedenti dello spagnolo contro i nerazzurri

I precedenti delle sfide giocate da Sergio Ramos contro l’Inter dopo il gol realizzato al Mondiale per Club. Tutti i dettagli

Ci sono giocatori che, indipendentemente dalla maglia che indossano o dalla fase della loro carriera, sembrano legati a un destino. Un destino che li porta a ripresentarsi, come un fantasma puntuale, per ricordare al mondo la loro legge non scritta. Il gol di testa segnato stanotte da Sergio Ramos con la maglia del Monterrey, che ha portato in vantaggio i suoi per l’1-1 contro l’Inter nel Mondiale per Club, non è solo una rete, ma l’ultimo capitolo di una saga personale, breve ma intensa, tra il difensore spagnolo e il mondo nerazzurro. Una storia fatta di battaglie feroci, traguardi storici e un conto che, forse, non si è mai del tutto saldato.

Per comprendere il legame tra Ramos e l’Inter bisogna riavvolgere il nastro all’autunno del 2020. Champions League, fase a gironi, un calcio ancora segnato dall’atmosfera surreale della pandemia. Real Madrid e Inter, due giganti in difficoltà nel loro gruppo, si affrontano in una sfida che ha già il sapore di un’eliminazione diretta. La partita di andata a Valdebebas, vinta 3-2 dai Blancos, è un’altalena di emozioni e, per Ramos, diventa una notte da iscrivere nella leggenda personale.

È il 33° minuto, il risultato è sull’1-0 per il Real. Calcio d’angolo battuto da Toni Kroos. In area di rigore si scatena la solita lotta selvaggia, ma come spesso gli è accaduto in carriera, Ramos sembra avere un copione già scritto in testa. Si libera della marcatura di Stefan de Vrij con un movimento da attaccante navigato e, con uno stacco imperioso, incrocia di testa un pallone che si insacca alle spalle di Handanovic. Non è un gol qualunque: è la sua centesima rete con la maglia del Real Madrid. Un traguardo monumentale per un difensore, celebrato con la sua solita esultanza rabbiosa, da leader maximo: «I traguardi personali fanno piacere, ma vengono sempre dopo la squadra», dichiarò nel post-partita, con la consueta umiltà di facciata: «Essere un capitano significa farsi trovare pronti quando il gioco si fa duro. E contro attaccanti come quelli dell’Inter, ogni pallone è una battaglia».

E quella notte fu una vera battaglia, soprattutto con il suo dirimpettaio argentino, Lautaro Martínez. Il “Toro” fu un cliente scomodissimo, riuscendo a sua volta a segnare il gol del momentaneo 1-2 con un movimento fulmineo che sorprese la difesa madridista. Il loro fu un duello rusticano, fatto di sportellate, sguardi di sfida e quella tensione agonistica che solo la Champions League sa regalare. Ramos vinse ai punti grazie al gol e alla vittoria finale, ma Lautaro gli fece capire che la difesa del Real non era invalicabile.

Il destino, però, ha negato il secondo atto di questa sfida. Per la gara di ritorno a San Siro, un infortunio muscolare mise fuori causa il capitano del Real. L’Inter di Antonio Conte, che sognava la rivincita contro il suo grande nemico, non lo trovò in campo. Il Real Madrid vinse ugualmente per 2-0, ma ai tifosi nerazzurri rimase l’amaro in bocca per non aver potuto sfidare di nuovo, sul proprio prato, quel leader carismatico e a tratti spietato.

Stanotte, a quasi cinque anni da quella sfida, con una maglia e un contesto completamente diversi, Sergio Ramos si è ripresentato. Ancora con un colpo di testa, il suo marchio di fabbrica. Un gol che non è valso una vittoria, ma che ha il sapore di un promemoria. Un messaggio all’Inter e al mondo del calcio: le maglie passano, gli anni anche, ma la legge del Capitano, specialmente in area di rigore, rimane eterna.