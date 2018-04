Sergio Ramos graziato dalla UEFA: nessuna squalifica dopo Real-Juve

Il difensore del Real Madrid graziato dalla UEFA. Sergio Ramos non sarà squalificato per la sua presenza a bordo campo durante Real Madrid-Juventus

Gigi Buffon e Giorgio Chiellini rischiano la squalifica per le loro reazioni dopo Real Madrid–Juventus. Anche Sergio Ramos avrebbe potuto rischiare grosso per la sua presenza a bordo campo durante il convulso finale. Il difensore centrale del Real era squalificato e ha assistito alla sfida, almeno inizialmente, dalla tribuna. Dopo la rimonta della Juventus, lo spagnolo è quasi sceso in campo per dare una mano ai suoi compagni, provando a incitare la squadra dal tunnel.

In teoria, il difensore centrale non avrebbe potuto transitare a bordo campo e in più ha anche litigato con Max Allegri dopo l’assegnazione del calcio di rigore da cui è scaturito il gol dell’1-3, decisivo per l’eliminazione della Juventus. «Ho detto a Ramos che non era rigore perché all’andata gli arbitri hanno fatto finta di non vedere il rigore su Cuadrado, molto simile, allo scadere della sfida» ha detto l’allenatore dopo la gara. La UEFA, secondo la stampa spagnola, ha deciso di non aprire un’indagine su Ramos dopo la relazione del delegato in merito alla gara di Champions tra Real Madrid e Juventus. Il rapporto afferma che il giocatore non ha mai scavalcato il confine, non è mai entrato in campo e non verrà squalificato in vista delle semifinali.