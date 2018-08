Ancora problemi nella trasmissione delle partite di Serie A su Dazn, arriva la presa di posizione dell’Unione dei Consumatori

Serie A su Dazn, ancora problemi per gli abbonati al servizio di streaming. E scende in campo anche il presidente dell’Unione dei consumatori, Manlio Arnone: «La nuova piattaforma, sin dal suo debutto, ha mostrato dei limiti». Sottolinea poi il numero uno dell’Associazione: «I tanti tifosi-utenti che sabato per Napoli-Milan e la scorsa settimana per Lazio-Napoli, non hanno potuto godere a pieno delle due gare trasmesse a causa d’interruzioni e immagini al rallenty».

Continua Manlio Arnone, come riportato da Leggo: «In questi giorni diversi utenti ci hanno segnalato le difficoltà di collegamento con Dazn, la nuova piattaforma necessaria per vedere le partite di serie A. Il servizio offerto, almeno per ora, è scadente». E per quanto riguarda le contestazioni: «Noi come Unione dei consumatori, se il problema non dovesse essere risolto in tempi brevi, valuteremo un’azione di tutela collettiva. Gli utenti possono segnalarci i problemi riscontrati anche attraverso il nostro sito: http://www.unionedeiconsumatori.it».