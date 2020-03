Serie A, domani la Lega invierà una lettera alla FIGC: attese novità sugli stipendi

La Lega Serie A continua a lavorare incessantemente per limitare i danni e le perdite causate dell’emergenza Coronavirus

Il primo passo è pronto a compiersi. Domani la Lega Serie A invierà una lettera ufficiale alla FIGC. L’obiettivo è trovare una soluzione per contrarre le perdite e non far si che siano fatali per alcuni club.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Governo sta pensando alle società sportive tra le categorie dei prossimi decreti per le aziende. Intanto continua a tenere banco la questione legata agli stipendi dei calciatori. L’AIC potrebbe imporre una strategia comune ma club e lega confidano in una normativa Uefa, uguale per tutti. Ma c’è anche altro. Sul tavolo della FIGC arriveranno proposte circa l’eliminazione del bando pubblicitario imposto alle società di scommesse, la modifica della legge Melandri sui diritti tv, o quella sul professionismo sportivo del 1981. Relativamente ai nuovi stadi, infine, verrà chiesta una semplificazione della burocrazia per chi vorrà investire nelle infrastrutture.