Serie A, dottor Nanni: «I calciatori non sono preoccupati»

Gianni Nanni ha fatto il punto sulla ripresa del campionato: le parole del coordinatore dei medici sportivi della Serie A

Gianni Nanni, coordinatore dei medici sportivi della Serie A, ha fatto chiarezza sulla ripresa del campionato di Serie A ai microfoni della Gazzetta dello Sport: «Facendo un tampone ogni quattro giorni e i test sierologici a distanza di due settimane, siamo abbastanza protetti. Sicuramente di più non si poteva fare».

«Diciamo che le maglie sono molto strette e il virus fa molta fatica a entrarci, se anche lo volesse. Certo, la sicurezza totale non c’è, ma non ci potrebbe essere: il calcio è sport di contatto, è logico che qualche rischio si debba prendere. Tuttavia, mi sembra che i calciatori non abbiano preoccupazioni in questo senso», ha concluso Nanni.