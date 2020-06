Serie A in chiaro, Spadafora non molla la presa: nei prossimi giorni il Ministro dello Sport cercherà un nuovo accordo

Le lettere di diffida non spaventano il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Nei prossimi giorni – come si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – ci sarà un nuovo incontro.

Molto probabilmente si parlerà solo con Sky, che ha già un canale in chiaro su cui poter trasmettere le partite (TV8). Difficile convincere DAZN, che non ha un canale sul digitale e non può aprire lo streaming a tutti.