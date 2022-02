Inter Milan, Milito: «La squadra di Inzaghi ha più qualità. Decisivo?Dico Lautaro»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Di scena oggi pomeriggio il derby tra Inter e Milan: le dichiarazioni dell’ex bomber nerazzurro, Diego Milito

Oggi è il giorno di Inter Milan, a fare le carte al derby milanese ci ha pensato anche l’ex nerazzurro Diego Milito. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport:

PROTAGONISTI – «Spero e penso Lautaro. Detto che la forza dell’Inter fin qui si è vista più che altro nel gioco di squadra e Inzaghi farà bene a insistere su questo aspetto, credo che il Toro sia in un grande momento. È in salute, ha il morale alle stelle dopo le prestazioni con l’Argentina e questo cancella la stanchezza, fidatevi. Farà un grande derby».

LAUTARO – «Qualità? La testa, senza dubbio. Ha voglia di crescere sempre, ha scelto la sua strada, ha un obiettivo chiaro e non si fermerebbe per nessun motivo. È un attaccante di livello mondiale, gioca già in una big d’Europa: nessun traguardo gli è precluso. E comunque ha una grande fortuna: giocare vicino a Dzeko».

INZAGHI – «Differenze con Conte? Li trovo simili in molte cose. La squadra di oggi palleggia di più, mi piace il fatto di voler essere sempre protagonisti della partita, è una qualità che apprezzo molto, mentre l’undici di Conte era più diretto, più verticale. E, a vederla da fuori, sembra ci sia un grande clima nello spogliatoio. Anni fa a capirlo fu Mourinho per primo…».

