Giudice Sportivo, ecco gli squalificati per la 32a giornata di Serie A

Ecco tutti gli squalificati dal Giudice sportivo per la 32a giornata di Serie A: Bonucci salta il Napoli, niente Torino per Giaccherini

Terminata questa giornata di Serie A è arrivata la lista degli squalificati dal Giudice sportivo per il prossimo turno. Su tutte spicca sicuramente l’assenza di Bonucci in Milan-Napoli, con il difensore viterbese che non ha proprio preso bene la notizia. Brutte notizie anche per Maran e il suo Chievo. Dopo la brutta sconfitta con il Napoli maturata all’ultimo respiro, sabato prossimo ci sarà un Torino in grande forma, che si dovrà affrontare senza Emanuele Giaccherini. Ecco la lista completa degli squalificati per le prossime partite:

Bereszynski (Sampdoria), Bonucci (Milan), Brozovic (Inter), Capuano (Crotone), Giaccherini (Chievo Verona), Petagna (Atalanta), Luca Rigoni (Genoa), Mario Rui (Napoli)