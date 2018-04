Bonucci ammonito, salta il Napoli e accusa Pairetto: «Non vedeva l’oro, figlio di p******» – VIDEO

Il difensore del Milan è stato ammonito contro il Sassuolo e salterà Milan-Napoli. Bonucci non l’ha presa bene e ha accusato Pairetto

Non l’ha presa Leonardo Bonucci che dovrà saltare Milan-Napoli causa squalifica. Il difensore del Milan era diffidato e ha protestato per un contatto in area Mazzitelli–Rodriguez: il difensore dei rossoneri ha provato a colpire di testa ma l’arbitro ha fischiato un fallo (inesistente) ai neroverdi, assegnando così il calcio di punizione alla formazione di Iachini.

Il capitano milanista ha protestato ed è stato ammonito dall’arbitro Luca Pairetto. Ammonizione pesante perché Leo era diffidato e salterà la gara con il Napoli. Il numero 19 del Milan non ha gradito e ha accusato pesantemente il fischietto di Nichelino: «Non vedeva l’ora, non vedeva l’ora questo figlio di puttana» si legge dal labiale.