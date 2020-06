Serie A, si lavora per terminare la stagione con gli stadi aperti

Serie A, si lavora per far tornare allo stadio una parte di tifosi: ancora nessuna novità per quanto riguarda i rimborsi per gli abbonati

Il coronavirus sembra pian piano dare tregua all’Italia e non solo. Per ora i dati sono incoraggianti e questo ha portato Figc e Lega calcio a pensare ad una parziale riapertura degli stadi a luglio. L’idea, come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe quella di avere almeno per 6/7 gare il pubblico allo stadio.

I club mettono al primo posto vip e sponsor mentre per il resto dei tifosi si pensa ad aprire altri settori dello stadio. Curve chiuse invece, niente ultras, soprattutto dopo la manifestazione che si è tenuta a Roma il 7 giugno scorso.