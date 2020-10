Serie A, ultime dai campi LIVE: tutte le notizie di giornata

Serie A, le ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

ATALANTA – Ultimo allenamento di questa settimana al Centro Bortolotti di Zingonia. Lavoro differenziato per Gollini e Pessina, ai quali si aggiungono le assenze dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Ora i nerazzurri godranno di un giorno di riposo: da lunedì pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse, riprenderà la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, in programma sabato 17 ottobre a Napoli.

BENEVENTO – Conclusa con un test amichevole contro la formazione della Primavera la settimana di lavoro del Benevento. La preparazione dei giallorossi riprenderà martedì prossimo. Nel mirino la gara in trasferta in casa della Roma.

BOLOGNA – Il Bologna ha svolto una partitella in famiglia a ranghi misti con i ragazzi della Primavera di Luciano Zauri, ora ci saranno due giorni di riposo prima di riprendere gli allenamenti. I lavori della squadra verso la partita col Sassuolo riprenderanno martedì alle 15 a porte chiuse al centro tecnico Niccolò Galli.

CAGLIARI – Questa mattina al Centro Sportivo di Assemini, i ragazzi di mister Di Francesco hanno svolto l’ultimo allenamento della settimana caratterizzato da esercizi di attivazione, lavoro metabolico a secco e partita finale a campo ridotto. Assenti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali, riposo per Simone Pinna e ancora lavoro personalizzato per Gaston Pereiro. Gli allenamenti riprenderanno martedì pomeriggio.

CROTONE – Un allenamento congiunto contro la Primavera svolto questa mattina al centro sportivo ha chiuso la settimana di lavoro degli squali. Rojas, dopo aver ottenuto il visto al Consolato, ha raggiunto nella mattinata Crotone e una volta espletate le visite e l’iter relativo al protocollo anti-covid, si unirà al gruppo. Domani giorno di riposo, gli allenamenti riprenderanno lunedì pomeriggio al centro sportivo.

FIORENTINA – Amrabat ha parlato ai microfoni ufficiali del club viola: «Penso che un centrocampista moderno debba essere forte fisicamente, rapido e veloce sia con i piedi che con la testa. Non bisogna essere solo in grado di attaccare o difendere. E’ necessario essere completi. In passato mi piaceva molto Yaya Toure, anche se adesso non è più così giovane. Poi ci sono Thiago Alcantara e Kevin De Bruyne. Questi tre centrocampisti in uno creerebbero un centrocampista fantastico»

GENOA – Il presidente Enrico Preziosi ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport. Clicca qui per le sue parole.

HELLAS VERONA – L’Hellas Verona di Juric ha proseguito la preparazione stamane, a porte chiuse, al centro sportivo lacustre

INTER – Romelu Lukaku ha parlato durante il Festival dello Sport. Clicca qui per leggere le parole dell’attaccante belga.

JUVENTUS – Secondo quanto riportato dalle edizioni odierne di Tuttosport e del Corriere dello Sport, la Juve non risponderà pubblicamente agli attacchi di ieri del presidente della Campania Vincenzo De Luca

LAZIO – Quest’oggi gli uomini di Simone Inzaghi hanno preso parte ad una partita di allenamento con la Primavera di Leonardo Menichini: la prima squadra si è imposta sull’Under 19 biancoceleste per 3-0. A trovare la via della rete sono stati Felipe Caicedo, Danilo Cataldi e Raul Moro.



MILAN –Sessione di allenamento mattutino oggi a Milanello con la squadra che, priva dei nazionali e degli indisponibili, si è concentrata sulla tenuta atletica in vista del derby in programma tra una settimana esatta. Zlatan Ibrahimovic, guarito dal COVID, si unirà al resto del gruppo nella giornata di domani.

NAPOLI – Anche l’ultimo tampone in lavorazione è risultato negativo. Nessun positivo, quindi nel Napoli.

PARMA – Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. I crociati hanno svolto esercizi di riscaldamento seguiti da lavoro metabolico con palla e a secco. I crociati torneranno in campo martedì 13 ottobre per una seduta pomeridiana a porte chiuse.

ROMA – Due calciatori della Roma Under 18 e uno della Primavera sono risultati positivi al tampone del COVID-19. Nella giornata di lunedì verranno effettuati nuovi controlli a Trigoria, coinvolgendo anche la Prima Squadra, la cui ripresa slitta a martedì.

SAMPDORIA – Mikkel Damsgaard, centrocampista della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di bold.dk. Clicca qui per leggere le sue parole.

SASSUOLO – Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di Radio Deejay. Clicca qui per leggere le parole del tecnico neroverde.

SPEZIA – Lo Spezia vince il derby amichevole con la Virtus Entella, giocato nel Picco vuoto per via delle norme anti-Covid. Senza i nazionali Maggiore, Pobega, Erlic, Krapikas e Agoume e gli indisponibili Zoet, Mattiello, Galabinov, Ramos, Deiola e Mastinu, la squadra di Italiano si impone grazie al gol segnato al 64′ da Piccoli,

TORINO – Partita di allenamento per il Torino al Filadelfia con l’integrazione di alcuni elementi della squadra Primavera che hanno dunque completato l’organico per compensare le assenze dei molti granata convocati nelle rispettive selezioni nazionali. 3-1 il punteggio finale: a segno Bremer, Zaza, Horvath e Bonazzoli. Il Torino riprenderà la preparazione martedì 13 ottobre con una sessione di allenamento pomeridiana

UDINESE – Udinese Calcio comunica che la gara amichevole di questo pomeriggio contro il Pordenone è annullata, a titolo prudenziale, a causa della riscontrata positività al COVID 19 di un componente, non calciatore né membro dello staff tecnico, del gruppo squadra Udinese. In conseguenza di ciò, come previsto dai regolamenti, tutto il gruppo squadra è stato posto in autoisolamento domiciliare.

Il programma degli allenamenti resta inalterato secondo i protocolli vigenti.