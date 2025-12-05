Serie B
Serie B, ecco le designazioni arbitrali per la quindicesima giornata del campionato cadetto: le scelte ufficiali
Serie B, annunciate le designazioni arbitrali per la quindicesima giornata del campionato cadetto. Queste le scelte dell’AIA
Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso note le designazioni arbitrali del campionato di Serie B per il turno che si giocherà nel weekend, e valido per l’15a giornata del campionato cadetto.
SERIE B
EMPOLI – PALERMO Domenica 7/12 h. 17:15
DIONISI
YOSHIKAWA – BARONE
IV: GALIPO’
VAR: SANTORO
AVAR: PAGANESSI
SAMPDORIA – CARRARESE Domenica 7/12 h. 19:30
SOZZA
BERTI – GALIMBERTI
IV: ALLEGRETTA
VAR: FOURNEAU
AVAR: MARINELLI
MODENA – CATANZARO h. 12:30
TURRINI
CORTESE – SANTAROSSA
IV: PICARDI
VAR: NASCA
AVAR: DEL GIOVANE
AVELLINO – VENEZIA h. 15:00
BONACINA
LAUDATO – REGATTIERI
IV: ARENA
VAR: BARONI (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
AVAR: PRENNA (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
FROSINONE – JUVE STABIA h. 15:00
PERENZONI
VECCHI – ZINGARELLI
IV: DI MARCO
VAR: COSSO
AVAR: PRONTERA
MANTOVA – REGGIANA h. 15:00
MASSIMI
DI GIACINTO – RICCI
IV: CALZAVARA
VAR: GUALTIERI
AVAR: DI VUOLO
MONZA – SUDTIROL h. 15:00
AYROLDI
BITONTI – LAGHEZZA
IV: MADONIA
VAR: MONALDI
AVAR: GARIGLIO
PADOVA – CESENA h 15:00
ZANOTTI (foto)
MONACO – EL FILALI
IV: IANNELLO
VAR: VOLPI (ON SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
AVAR: SANTORO (ON SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
BARI – PESCARA h. 17:15
MARCENARO
SCATRAGLI – TRINCHIERI
IV: MAROTTA
VAR: GIUA
AVAR: RAPUANO
VIRTUS ENTELLA – SPEZIA h. 19:30
COLOMBO
CECCON- MORO
IV: PASCULLI
VAR: MERAVIGLIA (ON SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
AVAR: FELICIANI (ON SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
