 Serie B, ecco le designazioni arbitrali per la quindicesima giornata del campionato cadetto: le scelte ufficiali
Connect with us

Serie B

Serie B, ecco le designazioni arbitrali per la quindicesima giornata del campionato cadetto: le scelte ufficiali

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Arbitro

Serie B, annunciate le designazioni arbitrali per la quindicesima giornata del campionato cadetto. Queste le scelte dell’AIA

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso note le designazioni arbitrali del campionato di Serie B per il turno che si giocherà nel weekend, e valido per l’15a giornata del campionato cadetto.

SERIE B

EMPOLI – PALERMO Domenica 7/12 h. 17:15

DIONISI

YOSHIKAWA – BARONE

IV:      GALIPO’

VAR:  SANTORO  

AVAR:   PAGANESSI  

SAMPDORIA – CARRARESE Domenica 7/12 h. 19:30

SOZZA

BERTI – GALIMBERTI

IV:      ALLEGRETTA

VAR:   FOURNEAU  

AVAR:    MARINELLI

MODENA – CATANZARO h. 12:30

TURRINI

CORTESE – SANTAROSSA

IV:       PICARDI

VAR:       NASCA 

AVAR:    DEL GIOVANE

AVELLINO – VENEZIA h. 15:00

BONACINA

LAUDATO – REGATTIERI

IV:     ARENA

VAR:  BARONI (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

AVAR:   PRENNA (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

FROSINONE – JUVE STABIA h. 15:00

PERENZONI

VECCHI – ZINGARELLI

IV:      DI MARCO

VAR:   COSSO

AVAR:    PRONTERA

MANTOVA – REGGIANA h. 15:00

MASSIMI

DI GIACINTO – RICCI

IV:     CALZAVARA

VAR: GUALTIERI

AVAR: DI VUOLO

MONZA – SUDTIROL h. 15:00

AYROLDI

BITONTI – LAGHEZZA

IV:     MADONIA

VAR:    MONALDI

AVAR:     GARIGLIO

PADOVA – CESENA h 15:00

ZANOTTI (foto)

MONACO – EL FILALI

IV:     IANNELLO

VAR:     VOLPI (ON SITE STADIO EUGANEO PADOVA) 

AVAR:      SANTORO (ON SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

BARI – PESCARA h. 17:15

MARCENARO

SCATRAGLI – TRINCHIERI

IV:       MAROTTA

VAR:     GIUA 

AVAR:       RAPUANO

VIRTUS ENTELLA – SPEZIA h. 19:30

COLOMBO

CECCON- MORO

IV:       PASCULLI

VAR:     MERAVIGLIA (ON SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

AVAR:       FELICIANI (ON SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

Related Topics:

Serie B

Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

48 minuti ago

on

5 Dicembre 2025

By

Calendario Serie B 2025/2026
Continue Reading

Sampdoria News

Boni a Sampnews24: «Non ho capito la scelta di Gregucci. Siamo quasi all’assurdo. Ecco cosa dovrebbe fare la società»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

5 Dicembre 2025

By

boni sampdoria
Continue Reading