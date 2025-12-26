Serie B, oggi Modena Monza. I convocati dei due tecnici per il match dal sapore di Serie A! Ecco le liste complete: in campo alle 17.15

Serie B, Modena Monza è una delle gare più attese della 18ª giornata del campionato 2025/26. Al Braglia, con calcio d’inizio fissato alle 17:15, si affrontano due squadre costruite per stare in alto, in una partita che profuma chiaramente di categoria superiore. Dopo la rifinitura della vigilia, Paolo Bianco e Andrea Sottil hanno ufficializzato le liste dei convocati.

Il Monza si presenta al Braglia con 23 giocatori a disposizione. Diverse le assenze, ma anche alcune scelte interessanti, come la convocazione del giovane Mout dalla Primavera.

Portieri: Pizzignacco, Thiam, Strajnar

Difensori: Brorsson, Lucchesi, Izzo, Azzi, Ravanelli, Delli Carri, Birindelli, Bakoune, Capolupo, Carboni

Centrocampisti: Sardo, Colombo, Ciurria, Pessina

Attaccanti: Maric, Keita, Álvarez, Petagna, Mota Carvalho, Mout

Non figurano tra i convocati Antov, Colpani, Forson, Caprari, Galazzi (tendinite), Zeroli e Obiang, quest’ultimo impegnato in Coppa d’Africa.

Davanti al proprio pubblico, il Modena prova a rilanciarsi affidandosi al gruppo guidato da Andrea Sottil, che ha convocato anch’egli 23 calciatori per la sfida contro i brianzoli.

Portieri: Fabrizio Bagheria, Leandro Chichizola, Michele Pezzolato

Difensori: Davide Adorni, Gady-Pierre Beyuku, Cristian Cauz, Matteo Cotali, Alessandro Dellavalle, Steven Nador, Bryant Nieling, Antonio Pergreffi, Daniel Tonoli, Francesco Zampano

Centrocampisti: Fabio Gerli, Luca Magnino, Yanis Massolin, Niklas Pyyhtia, Simone Santoro, Alessandro Sersanti, Luca Zanimacchia

Attaccanti: Francesco Di Mariano, Ettore Gliozzi, Pedro Mendes